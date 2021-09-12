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بدء تقديم طلبات التجسير الثلاثاء

الأحد، 12-09-2021 05:54 م

بدء تقديم طلبات التجسير الثلاثاء

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 الوكيل الاخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الالكترونية لبرنامج التجسير بالجامعات الأردنيـة الرسمية ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 / 09 / 2021، وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم السبت الموافق 18 / 09 / 2021، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة على الرابط الآتي : www.admhec.gov.jo .اضافة اعلان


حيث يقوم الطالب بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم (eFAWATEERcom).

وحسب رقم الدفع الإلكتروني الذي يظهر للطالب بعد تخزين طلبه ، وهذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة، ونذكر من أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، الحساب البنكي الشخصي على الانترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، محلات الصرافة المعتمدة (وللتعرف أكثر على آلية تقديم طلب القبول الموحد، وقنوات الدفع المعتمدة، وآلية دفع رسم طلب الالتحاق الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد).

 




 

 


 

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