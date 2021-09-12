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الأحد، 12-09-2021 04:15 م

وقفة احتجاجية لمعيدي التوجيهي والتعليم العالي يرد

التعليم العالي 2


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قام عدد من طلبة معيدي الثانوية العامة " التوجيهي " بوقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي بشأن اعتراضهم على نسبة منافستهم على مقاعد القبول الموحد .

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وطالبوا خلال شكاوى وصلت " الوكيل الإخباري" اليوم الأحد بزيادة نسبة حصولهم على مقاعد ضمن القبول الموحد.


ومن جهته ، أكد الناطق الإعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب لـ " الوكيل الإخباري " أنه تم استقبال الطلبة في الوزارة وتم الاستماع لمطالبهم.


وأكد الخطيب أنه تم الطلب منهم تقديم استدعاء بمطالبهم حيث يتم عرضها على مجلس التعليم العالي .


 




 

 


 

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