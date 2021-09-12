وقفة احتجاجية لمعيدي التوجيهي والتعليم العالي يرد

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قام عدد من طلبة معيدي الثانوية العامة " التوجيهي " بوقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي بشأن اعتراضهم على نسبة منافستهم على مقاعد القبول الموحد .

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وطالبوا خلال شكاوى وصلت " الوكيل الإخباري" اليوم الأحد بزيادة نسبة حصولهم على مقاعد ضمن القبول الموحد.



ومن جهته ، أكد الناطق الإعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب لـ " الوكيل الإخباري " أنه تم استقبال الطلبة في الوزارة وتم الاستماع لمطالبهم.



وأكد الخطيب أنه تم الطلب منهم تقديم استدعاء بمطالبهم حيث يتم عرضها على مجلس التعليم العالي .

