وقفة احتجاجية لمعيدي التوجيهي والتعليم العالي يرد

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قام عدد من طلبة معيدي الثانوية العامة " التوجيهي " بوقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي بشأن اعتراضهم على نسبة منافستهم على مقاعد القبول الموحد .
وطالبوا خلال شكاوى وصلت " الوكيل الإخباري" اليوم الأحد بزيادة نسبة حصولهم على مقاعد ضمن القبول الموحد.
ومن جهته ، أكد الناطق الإعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب لـ " الوكيل الإخباري " أنه تم استقبال الطلبة في الوزارة وتم الاستماع لمطالبهم.
وأكد الخطيب أنه تم الطلب منهم تقديم استدعاء بمطالبهم حيث يتم عرضها على مجلس التعليم العالي .