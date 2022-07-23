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السبت، 23-07-2022 11:16 م

بدء تنفيذ اتفاقية الخدمات بين مياه اليرموك وبلدية عجلون

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الوكيل الاخباري - بدأت سلطة المياه وشركة مياه اليرموك بالعمل على تنفيذ بنود الاتفاق الذي أبرم مع بلدية عجلون قبل أسبوعين بهدف الحفاظ على الممتلكات والبنى التحتية في مناطق اختصاص البلدية.

وقال رئيس البلدية حمزة الزغول ان سلطة المياه شرعت بالعمل على تنفيذ عدد من بنود مذكرة التفاهم التي أبرمت مع البلدية في سبيل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين في مناطق البلدية وإعادة الحال إلى ما كان عليه من رفع مناهل الصرف الصحي وتعبيد الطرق التي يتم حفرها لتنفيذ مشاريع مائية.

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