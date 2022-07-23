السبت 23-07-2022
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السبت، 23-07-2022 05:26 م

اليرموك وشيناندواه الأميركية تبحثان تنفيذ مشروع حول اللاجئين

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الوكيل الاخباري - بحثت مديرة مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك الدكتورة ريم الخاروف، ونائب رئيس شيناندواه الأميركية للشؤون الأكاديمية الدكتورة أيمي سارتش، اليوم السبت، تنفيذ مشروع بحثي يعنى بالقضاء على الجوع بين اللاجئين والمستضعفين.

ووقع الجانبان في إطار مذكرة التفاهم بينهما، بيان عمل بخصوص مشروع بحثي يتعلق بالهدف الثاني لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمتمثل بالقضاء التام على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة لدى اللاجئين والمستضعفين.

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