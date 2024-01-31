الأربعاء 31-01-2024
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بدء خمسينية الشتاء اليوم

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الأربعاء، 31-01-2024 07:35 ص

بدء خمسينية الشتاء اليوم

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الوكيل الإخباري - بدأت اليوم الأربعاء، خمسينية الشتاء، والتي تستمر حتى 22 آذار المقبل، موعد الاعتدال الربيعي.

وكان العرب القدماء يحددون مواعيد الفصول وأيام البرد والحر ومواسم الزراعة والحصاد من مواعيد شروق النجوم وغروبها، وعرف هذا العلم عندهم بعلم الأنواء، وهو شبيه بعلم الأرصاد الجوية في العصر الحالي.

وقسم العرب خمسينية الشتاء إلى أربع فترات تسمى بالسعود، هي: سعد الذابح، وسعد الخبايا، وسعد السعود، وسعد بلع، ويستمر كل منها 12.5 يوم تقريباً.

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وجاء اسم "سعد" بناء على خرافة تقول إن راعياً اسمه سعد كان ينوي السفر في يوم مشمس، فنصحه أبوه أن يتزود بفراء وحطب، فلم يسمع نصيحة والده، ظاناً أن الطقس لن يتغير، لكن في منتصف الطريق تلبدت السماء بالغيوم ثم هطلت أمطار وثلوج بغزارة، فلم يكن أمام سعد غير ذبح ناقته ليحتمي بأحشائها من البرد القارس، فكان "سعد الذابح" الذي قيل فيه لشدة برده "كلبو ما نبح، وفلاحو ما فلح، وراعيه ما سرح".


وتبدأ فترة "سعد الذابح" عادة في أول شباط وتنتهي في 13 شباط، يليها "سعد بلع" وتبدأ من يوم 13 شباط وتنتهي في 25 شباط، ويقال إنه مهما أمطرت الدنيا فيها فإن الأرض تبتلع المطر بسرعة، أما "سعد السعود" فتبدأ من 26 شباط وتنتهي في 10 آذار، وفيه تدور "المية بالعود"، فيسري النسغ في جذوع الشجر وأغصانها.


فيما يأتي "سعد الخبايا" يوم 10 آذار وتنتهي في 22 منه، فتخرج الأفاعي وخبايا الأرض من سباتها الشتوي معلنة انتهاء خمسينية الشتاء وبدء الربيع.

وتتخلل خمسينية الشتاء "المستقرضات"، وهي 7 أيام، 4 منها آخر أيام شهر شباط، وأول 3 أيام من شهر آذار، وتتميز بشدة البرودة.

 




 

 


 

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