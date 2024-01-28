تعرف على أقل درجة حرارة سجلتها المملكة خلال 24 ساعة - مناطق

الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الأرصاد الجوية، أقل درجات حرارة صغرى سجلت خلال 24 ساعة الماضية، في المملكة.

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وقالت الإدارة، عبر صفحتها على الفيسبوك إن عجلون والشوبك سجلا أقل درجة حرارة في المملكة بلغت 2 درجة مئوية، يليهما الطفيلة سجلت 3 درجات مئوية.



وتابعت " درجة الحرارة في حدائق الحسين وصلت إلى 3.2 درجة مئوية، أما المفرق 3.8 "، منوهة أن السلط والبترا سجلا درجة حرارة 4 درجات مئوية.



وتتأثر المملكة بمنخفضات جوية متتالية حيث تسود أجواء باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً الى غائمة، مع هطول غزير للأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية.









