الثلاثاء 30-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الهلال الأحمر الفلسطيني: مصير مسعفين ذهبوا لإنقاذ طفلة يحاصرها الاحتلال مجهول

قُبيل قرار الفائدة .. ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم

كم بلغ سعر الليرة الانجليزية والرشادية بعد ارتفاع الذهب بالأردن ؟

فيديو - ولي العهد يهنئ الملك بعيد ميلاده الثاني والستين

جلسة مشاورات لمجلس الأمن بشأن غزة اليوم

الجراد يغزو الحدود المصرية -صورة

منظمات إغاثية: تعليق تمويل الأونروا يهدد حياة الفلسطينيين

رأس منيف وصما يسجلان أعلى هطول مطري أمس

حماس تنعى 3 من عناصرها

الملكة رانيا تهنئ الملك: كل يوم بجانبك هو عيد ونِعمة

الثلاثاء، 30-01-2024 10:46 ص

رأس منيف وصما يسجلان أعلى هطول مطري أمس

مطر6


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
بلغت أعلى كمية هطول مطري خلال الـ 24 ساعة الماضية بالمناطق الشمالية حيث سجلت محطة رصد عجلون - رأس منيف ومحطة صما ذات الكمية 19 ملم متر تليها محطة رصد الباقورة 17 ملم متر وفق مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.

اضافة اعلان


وقال آل خطاب اليوم الثلاثاء لـ"الوكيل الاخباري" المجاميع المطرية بلغت في كل من المحطات، متمثلة بالمناطق الشمالية، إربد 10.5، وادي الريان 10.5، جرش 6، الرمثا 3.5 ملم متر.


ونوه أن أعلى هطول مطري في المناطق الوسطى بعد المناطق الشمالية كانت بمحطة رصد دير علا بكمية 9 ملم متر، يليها مطار الملكة علياء 8.9 ملم متر، السلط 3.1 ملم متر.


وتتأثر المملكة في منخفض جوي قبرصي ستشهد خلاله المرتفعات الجبلية العالية زخات خفيفة من الثلج لفترات محدودة قد تتراكم بشكل محدود وخفيف فوق المرتفعات الجنوبية العالية مع ساعات ما قبل الظهر تتوقف الهطولات في كافة المناطق وتنشط الرياح وتكون جنوبية غربية مصحوبة بهبات قوية أحيانا في بعض المناطق مما يؤدي الى اثارة الغبار خاصة في المناطق الصحراوية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8

فيديو - ولي العهد يهنئ الملك بعيد ميلاده الثاني والستين

423247608_775213827984590_3354796437577824120_n

إغلاق شارع رئيسي في إربد مؤقتاً

ةةة

الملكة رانيا تهنئ الملك: كل يوم بجانبك هو عيد ونِعمة

0L5A1485 - Copy

الأردن بالدرجة 46 من 100 على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023

120212012527483230386

بالفيديو.. شاهد تساقط الثلوج في عجلون اليوم

الملك 2

الديوان الملكي يهنئ الملك: أنت الأب والأخ والبيت الكبير الذي يجمعنا

أخبار متعلقة
9

تعرف على أقل درجة حرارة سجلتها المملكة خلال 24 ساعة - مناطق

225252

بالفيديو .. الأمن: اختفاء شبه كلي لمعالم طرق في المملكة بسبب الضباب - أسماء الطرق

1706006895668

الإدارة المحلية تعلن الطوارئ المتوسطة تزامنا مع الظروف الجوية

orOVUQImZS9P6Qf4CVn6J2ZAYWo6Q3glowVPNNzz

الأرصاد: المناطق الشمالية تُسجل أعلى مجموع مطري - أسماء