رأس منيف وصما يسجلان أعلى هطول مطري أمس

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

بلغت أعلى كمية هطول مطري خلال الـ 24 ساعة الماضية بالمناطق الشمالية حيث سجلت محطة رصد عجلون - رأس منيف ومحطة صما ذات الكمية 19 ملم متر تليها محطة رصد الباقورة 17 ملم متر وفق مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.

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وقال آل خطاب اليوم الثلاثاء لـ"الوكيل الاخباري" المجاميع المطرية بلغت في كل من المحطات، متمثلة بالمناطق الشمالية، إربد 10.5، وادي الريان 10.5، جرش 6، الرمثا 3.5 ملم متر.



ونوه أن أعلى هطول مطري في المناطق الوسطى بعد المناطق الشمالية كانت بمحطة رصد دير علا بكمية 9 ملم متر، يليها مطار الملكة علياء 8.9 ملم متر، السلط 3.1 ملم متر.



وتتأثر المملكة في منخفض جوي قبرصي ستشهد خلاله المرتفعات الجبلية العالية زخات خفيفة من الثلج لفترات محدودة قد تتراكم بشكل محدود وخفيف فوق المرتفعات الجنوبية العالية مع ساعات ما قبل الظهر تتوقف الهطولات في كافة المناطق وتنشط الرياح وتكون جنوبية غربية مصحوبة بهبات قوية أحيانا في بعض المناطق مما يؤدي الى اثارة الغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

