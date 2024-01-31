الأربعاء 31-01-2024
الوكيل الاخباري
 

تجدد تساقط الثلوج في عجلون - فيديو

نامت أم ماتت.. ما مصير الطفلة هند بعد قضاء ليلة مرعبة بين الجثث بغزة؟

أميركا: إسقاط صاروخ أطلقه الحوثيون في البحر الأحمر

قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبع جنوب جنين

صراعات العالم تصعد بصادرات الأسلحة الأمريكية لمستوى قياسي في 2023

صمود الاقتصادات الكبرى يرفع توقعات صندوق النقد للنمو العالمي إلى 3.1 %

"عمو قاعدين بطخوا علينا.." ما مصير الطفلة هند المحاصرة بدبابات الاحتلال في غزة؟

صور - جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجنديين بمعارك غزة

بدء خمسينية الشتاء اليوم

للباحثين عن عمل .. وظائف شاغرة

الأربعاء، 31-01-2024 08:48 ص

تجدد تساقط الثلوج في عجلون - فيديو

58585


الوكيل الإخباري - تساقطت الزخات الثلجية الخفيفة، فجر اليوم الأربعاء، على منطقة رأس منيف بعجلون، خلال تأثر المملكة بالمنخفض الجوي .

اضافة اعلان


ونشرت إدارة الأرصاد الجوية فيديو يبيّن تساقط خفيف للثلوج الممزوج بالمطر، في منطقة رأس منيف. 


وتكون الأجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً الى غائمة في شمال ووسط المملكة، مع احتمال لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في المناطق الشمالية وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى والغربية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وبدأت اليوم خمسينية الشتاء، والتي تستمر حتى 22 آذار المقبل، موعد الاعتدال الربيعي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5e6363e686fec-2

بدء خمسينية الشتاء اليوم

م

للباحثين عن عمل .. وظائف شاغرة

وظائف

مدعوون للامتحان التنافسي وإجراء الفحص الفني - أسماء

1202429721964261640

3980 ميجاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس

777

مجلس محافظة البلقاء يبحث مع مستشفى الأميرة إيمان آلية الدعم للعام الحالي

0000222

اختتام دورة الأسر الآمنة في الزرقاء

أخبار متعلقة
main_image5e6363e686fec-2

بدء خمسينية الشتاء اليوم

مطر6

رأس منيف وصما يسجلان أعلى هطول مطري أمس

9

تعرف على أقل درجة حرارة سجلتها المملكة خلال 24 ساعة - مناطق

141143

وفاة و8 اصابات بحادث تصادم في جرش

IMG_7904-1024x683

بلدية اربد تتعامل مع 60 شكوى متعلقة بالمنخفض الجوي

422269647_707193208263152_8403631689192866714_n

طوارئ بمختلف البلديات والتعامل مع ارتفاع منسوب المياه وإغلاق عبارات وانهيار جدران - صور