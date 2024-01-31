تجدد تساقط الثلوج في عجلون - فيديو

الوكيل الإخباري - تساقطت الزخات الثلجية الخفيفة، فجر اليوم الأربعاء، على منطقة رأس منيف بعجلون، خلال تأثر المملكة بالمنخفض الجوي .

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ونشرت إدارة الأرصاد الجوية فيديو يبيّن تساقط خفيف للثلوج الممزوج بالمطر، في منطقة رأس منيف.



وتكون الأجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً الى غائمة في شمال ووسط المملكة، مع احتمال لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في المناطق الشمالية وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى والغربية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وبدأت اليوم خمسينية الشتاء، والتي تستمر حتى 22 آذار المقبل، موعد الاعتدال الربيعي.