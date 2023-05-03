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الأربعاء، 03-05-2023 09:04 م

بدء فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية القانون بآل البيت

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الوكيل الاخباري - بدأت في جامعة آل البيت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية القانون بعنوان "الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني" بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وأعضاء المحكمة الدستورية والإدارية وعدد من كبار المسؤولين من القضاة العسكريين والمدنيين ورؤساء الجامعات والمحاكم والقانونيين والأكاديميين من الجامعات المحلية والعربية.

وقال رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور إن المؤتمر يأتي تزامنا مع احتفالية الجامعة بيوبيلها الفضي والتي تسعى جاهدة لدعم مثل هذه المؤتمرات على الساحة القانونية والقضائية والتي تمس الكيان الاجتماعي وسلم المجتمع .

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