آل البيت تحدث نقلة نوعية في قطاع المياه والزراعة

الوكيل الاخباري - قال رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور إن الجامعة تعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع في قطاع المياه والزراعة.



وبين أنه جرى أخيرا الحصول على سند تسجيل البئر رقم ( 11 ) الموجود داخل مخيم الزعتري باسم جامعة آل البيت بعد 12 عاما من المخاطبات والمشاكل العالقة بخصوص استملاك البئر ، لافتا إلى أن الجامعة قامت بدفع مبلغ 106 آلاف دينار في عام 2011 ولم تتمكن من استملاك البئر، إلا في هذه الفترة.

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