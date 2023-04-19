الخميس 20-04-2023
الوكيل الاخباري

هل اثرت الأزمة في السودان على سوق اللحوم في الأردن ؟

اختتام بطولة بلدية الرصيفة الرمضانية لخماسيات كرة القدم

آل البيت تحدث نقلة نوعية في قطاع المياه والزراعة

اختتام الدورة الرمضانية في المخيم الإماراتي الأردني

آل البيت تعلن نتائج مسابقة ورتل القرآن ترتيلا الرمضانية

العلوم والتكنولوجيا تحصل على جائزة مؤشر النزاهة الوطني عن فئة الجامعات

أبو السمن يتفقد مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء

ولي العهد يشارك مرتبات كتيبة المدرعات/2 الملكية مأدبة الإفطار

العطاءات الحكومية تحصد المركز الأول على مستوى المؤسسات الحكومية بمؤشر النزاهة

هل العيد الجمعة أم السبت؟ مرصد فلسطين الفلكي يجيب

الأربعاء، 19-04-2023 11:39 م

آل البيت تحدث نقلة نوعية في قطاع المياه والزراعة

4202315234324850824575


الوكيل الاخباري - قال رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور إن الجامعة تعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع في قطاع المياه والزراعة.

وبين أنه جرى أخيرا الحصول على سند تسجيل البئر رقم ( 11 ) الموجود داخل مخيم الزعتري باسم جامعة آل البيت بعد 12 عاما من المخاطبات والمشاكل العالقة بخصوص استملاك البئر ، لافتا إلى أن الجامعة قامت بدفع مبلغ 106 آلاف دينار في عام 2011 ولم تتمكن من استملاك البئر، إلا في هذه الفترة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

هل اثرت الأزمة في السودان على سوق اللحوم في الأردن ؟

42023101711705645653

اختتام بطولة بلدية الرصيفة الرمضانية لخماسيات كرة القدم

3

اختتام الدورة الرمضانية في المخيم الإماراتي الأردني

4202315234324850824575

آل البيت تعلن نتائج مسابقة ورتل القرآن ترتيلا الرمضانية

420233135736625698299

العلوم والتكنولوجيا تحصل على جائزة مؤشر النزاهة الوطني عن فئة الجامعات

a

أبو السمن يتفقد مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء

أخبار متعلقة
4202315234324850824575

آل البيت تعلن نتائج مسابقة ورتل القرآن ترتيلا الرمضانية

420231022310528941351

رئاسة الجامعة تضع خطة لأهداف وقفية آل البيت

3202331215632402615558

توفر فرص تشغيل مؤقتة في مديرية آثار المفرق

420236223149417560102

"آل البيت" تجري مسحا اجتماعيا وتنمويا شاملا في محافظة المفرق

420234231111793199843

مذكرة تعاون بين جامعة آل البيت ومؤسسة التعليم لأجل التوظيف

120234193855850890766

"هيئة الاعتماد" تقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية