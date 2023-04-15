رئاسة الجامعة تضع خطة لأهداف وقفية آل البيت

الوكيل الاخباري - قال رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور إن الجامعة وضعت خطة عمل لتوضيح أهداف وقفية الجامعة بما يضمن التعريف بأهميتها في تقديم الأفضل للتعليم الجامعي وخدمة المجتمعات المحلية.



وأشار الضمور في بيان صحفي اليوم إلى أن هناك حملة أطلقت لهذه الغاية والتي تركزت على طرح عنوان لإنجاح مسيرتها و التسويق لها لإبراز مضامين شعاراتها، لافتا إلى أن مضامين الحملة حملت في طياتها عناوين مهمة أبرزها "ادعم وقف التعليم في جامعة آل البيت" و " تعليم لا يقدر بثمن" و"دعمك لجامعة آل البيت يعزز فرص المتعلمين".



وأكد الدكتور الضمور أن أوجه الدعم لوقفية جامعة آل البيت سيتوجه إلى الطلبة الموهوبين والمحتاجين وكذلك البنية التحتية وتنفيذ مشاريع تنموية ودعم البحث العلمي وإقامة برامج أكاديمية واستقطاب طلبة دوليين.

اضافة اعلان