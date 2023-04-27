الأردن يحصل على ترتيب دولي متقدم بمحور ريادة الأعمال

الوكيل الاخباري - حصل الأردن على ترتيب متقدم في المحور الفرعي "ريادة الأعمال" بتقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" الصادر عن البنك الدولي لعام 2022.



وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في منشور عبر موقعها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي اليوم الخميس بمناسبة اليوم الدولي للفتيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بمؤشرات وأرقام مشاركة المرأة، إن الأردن حصل على درجة 90.9 في المحور الفرعي "النساء في ريادة الأعمال" لمؤشر فرص الإناث الصادر عن البنك الرقمي الألماني للعام 2021.

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