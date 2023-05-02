حوارية عن التمكين التكنولوجي للمرأة بآل البيت

الوكيل الاخباري - نظم مركز دراسات المرأة في جامعة آل البيت، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية بعنوان "التمكين التكنولوجي للمرأة بين الواقع والمأمول" احتفالاً باليوم الدولي للفتيات في مجال التكنولوجيا والاتصال.



وأكد نائب رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير الدكتور بسام محاسنة أن التمكين التكنولوجي للمرأة يؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة مشيرا إلى وجوب العمل على توفير فرص التدريب والتعليم التكنولوجي للمرأة والشباب وتعزيز الوعي بأهمية الاستخدام الفعال للتكنولوجيا.

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