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الأربعاء، 16-06-2021 05:26 م

بدء نقل سائقي النقل العام للمصرح لهم خلال الحظر

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الوكيل الاخباري  - بدأ سائقو النقل العام الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا منذ 21 يوما، بنقل الأفراد المصرح لهم بالتجوال خلال ساعات الحظر الجزئي.اضافة اعلان


وقال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يأتي بعد سريان مجموعة إجراءات من المرحلة الأولى لخطة الفتح التدريجي للقطاعات الاقتصادية (صيف آمن) اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء، بحسب بترا.

وأهاب الحباشنة بسائقي وسائط النقل العام بضرورة التقييد بالإجراءات الجديدة، وخاصة ما يتعلق منها بمضي 21 يوما على تلقي اللقاح، والالتزام بإجراءات السلامة وتدابير الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا في وسائط النقل العام.

 




 

 


 

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