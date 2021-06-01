تفاصيل بلاغ رئيس الوزراء( 38 ) بفتح بعض القطاعات المغلقة

الوكيل الإخباري - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم (38) لسنة 2021 الصادر بالاستناد لأحكام البند (ثامناً) من أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020، والبند (رابعاً) من أمر الدفاع رقم (27) لسنة 2021.

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وتضمن البلاغ 38 فتح المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية، والأندية الرياضية، والمسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية والمجمعات السكنية والسياحية والمسابح العامة، ونوادي الفروسية، وأكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني غير الخاضعة لقانون التربية والتعليم، والحمامات التركية والشرقية، ومراكز البلياردو والسنوكر الترويحية، ومراكز البلياردو والسنوكر الرياضية، ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية، ومدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال المغلقة، مع السماح لها بالعمل في الأوقات المحددة لذلك.



كما تفتح - وفق البلاغ- دور السينما، والمراكز التعليمية والثقافية، والأندية الصحية، مع السماح لها بالعمل في الأوقات المحددة لذلك.



و بموجب البلاغ، يسمح بتقديم الأرجيلة في الساحات الخارجية للمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والمنشآت الفندقية اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/6/15، وذلك على الرغم مما ورد في الفقرة (2 ) من البند (ثالثاً) من البلاغ رقم (15) لسنة 2020.



وأكد البلاغ رقم (38) على التزام المنشآت الواردة فيه بأحكام أوامر الدفاع والبلاغات والتعليمات المتعلقة بالسلامة العامة وببروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل و تعتمدها وزارة الصحة، على أن تبدأ المنشأة بالعمل بعد استكمال الإجراءات المطلوبة وتوقيع التعهد اللازم لذلك.



واشتمل البلاغ على السماح لوسائط النقل العام بتواجد عدد كلي من مستخدميها بنسبة 75 بالمئة من الطاقة الاستيعابية لها، وذلك بعد تعديل الفقرة (2) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (27) لسنة 2021 بإلغاء نسبة 50 بالمئة الواردة فيها والاستعاضة عنها بنسبة 75 بالمئة.



كما تضمن السماح لمن مضى أكثر من (21) يوماً على تلقيه الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد-19 بالتنقل والتجوال في جميع مناطق المملكة خلال ساعات الحظر، وذلك اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/6/15، على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من البند (أولاً) من البلاغ رقم (34) لسنة 2021 ، ويسمح لرئيس الوزراء بتعديل أحكام البلاغ رقم (38) بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية، على أن تسري أحكامه اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2021/6/1.

