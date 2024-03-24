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الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 24-03-2024 02:05 م

براتب وضمان لمدة عام .. إعلان هام من الاقتصاد الرقمي لهذه الفئة

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الوكيل الإخباري - دعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة في مبادرة "قصة تِك" الرائدة، لتشغيل (50) من خريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

وقالت الوزارة إنها تدعم 100% من أجور الخريجات بقيمة 300 دينار شهريا، بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي لمدة 12 شهراً .

وأوضحت أن المعايير والشروط للمسابقة كما يلي:  

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أن يكّن المتقدمات من خريجات تخصص الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

الأولوية لسكان المحافظات خارج عمان وللخريجات الحاصلات على أعلى المعدلات

 

شرط التعطل عن العمل لآخر 3 أشهر.

 




 

 


 

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