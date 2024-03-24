براتب وضمان لمدة عام .. إعلان هام من الاقتصاد الرقمي لهذه الفئة

الوكيل الإخباري - دعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة في مبادرة "قصة تِك" الرائدة، لتشغيل (50) من خريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقالت الوزارة إنها تدعم 100% من أجور الخريجات بقيمة 300 دينار شهريا، بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي لمدة 12 شهراً .
وأوضحت أن المعايير والشروط للمسابقة كما يلي:
أن يكّن المتقدمات من خريجات تخصص الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الأولوية لسكان المحافظات خارج عمان وللخريجات الحاصلات على أعلى المعدلات
شرط التعطل عن العمل لآخر 3 أشهر.