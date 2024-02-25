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الأحد، 25-02-2024 11:49 ص

صيانة 700 ألف جهاز خلوي وملحقاته سنوياً في الأردن

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الوكيل الإخباري - أكدت جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية و إكسسواراتها، أهمية قطاع الصيانة في دعم استمرارية استخدام الأجهزة الخلوية في المملكة ولاسيما مع صيانة 700 ألف جهاز سنويا .

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وقالت الجمعية في بيان، اليوم الأحد، إن السوق يشهد تنوعاً كبيراً في الأجهزة المستخدمة، وبالتالي زيادة حجم الطلب على صيانة الأجهزة الخلوية وملحقاتها الذكية مثل الساعات والسماعات، مما يزيد الحاجة إلى خدمات صيانة متخصصة وعالية الجودة.


ووفقاً لرئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية و إكسسواراتها، أحمد علوش، تقوم مراكز الصيانة في المملكة بصيانة حوالي 700 ألف جهاز سنوياً، في ظل وجود ما يزيد عن 8.6 مليون جهاز خلوي فعال في السوق المحلية، حيث تعكس هذه الأرقام اتساع نطاق السوق وزيادة الحاجة إلى خدمات الصيانة المتخصصة، مشيرا الى وجود حوالي 580 مركزا لصيانة المختصة، تقدم خدماتها للمستهلكين.


ولفت إلى أن هذه المراكز يعمل فيها ما يزيد عن ألف فني صيانة، ما يؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الصيانة في الاقتصاد الوطني وسوق العمل.


 




 

 


 

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