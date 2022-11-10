برعاية الأميرة منى الحسين مهرجان اوبرا عمان ينطلق الأربعاء المقبل

الوكيل الاخباري - برعاية سمو الأميرة منى الحسين ينطلق مهرجان اوبرا عمان بنسخته الرابعة في حفلين يومي الأربعاء والجمعة المقبلين الموافق 16 و18 من الشهر الحالي على مسرح أكاديمية عمان.



وكشفت مغنية الاوبرا السوبرانو الأردنية زينة برهوم خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس على مسرح أكاديمية عمان بمشاركة ممثلي الجهات الداعمة، للإعلان عن انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان بعرض "لا ترافياتا" عن بدء التحضير لعمل اوبرالي عن البترا سيتم عرضه مع النسخة الخامسة من مهرجان عمان للاوبرا خلال العام المقبل 2023، وانه سيتم الإعلان عن تفاصيل الإنتاج المقبل قريباً بعنوان "بترا" والذي سيقدم باللغات العربية والآرامية والنبطية والإنجليزية.

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