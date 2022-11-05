السبت 05-11-2022
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السبت، 05-11-2022 02:42 م

برنامج مميز من السفارة الامريكية في الأردن للطلبة الجامعيين - رابط التقديم

American_Embassy_in_Amman


الوكيل الإخباري - أعلنت السفارة الامريكية في الأردن عن فتح باب التقديم لبرنامج 2023 -2024 Global UGRAD الخاصة بالطلبة الجامعيين في المملكة لتجربة الحياة في إحدى الجامعات الأمريكية.اضافة اعلان


وقالت السفارة، وفقا لرصد "الوكيل الإخباري" :" إذا كنت/كنتِ طالباً جامعياً أردنياً وتقيم حالياً في الأردن وتجيد التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية ولديك دافع كبير ومهتم بتجربة الحياة في إحدى الجامعات الأمريكية فهذا هو البرنامج المثالي لك! قم بالتقديم اليوم لبرنامج 2023 -2024 Global UGRAD للحصول على فرصة لقضاء فصل دراسي واحد ممول بالكامل في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأوضحت أن آخر موعد للتقديم هو 15 كانون الأول 2022.

ودعت للتقديم ومعرفة معلومات أكثر عن البرنامج زيارة الموقع التاليعبر الرابط: انقر هنا 



 




 

 


 

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