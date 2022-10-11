السفارة الأميركية بالأردن تفتح برنامج الهجرة - رابط التقديم

الوكيل الإخباري - أعلنت السفارة الأمريكية في الأردن، عن فتح برنامج هجرة التنوع لسنة 2024 والمعروف بـ يانصيب البطاقة الخضراء.

اضافة اعلان



ووفق بيان للسفارة، فإنه هذا البرنامج يسمح للقادمين من البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة، والذين يستوفون متطلبات الأهلية، بالدخول للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة.



وأشارت السفارة إلى أن تقديم الطلب لا يترتب عليه أي تكاليف مالية، مبينة أن فترة التقديم تنتهي في 8 تشرين الثاني 2022 الساعة 12 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.



وللاطلاع على كيفية التقديم، يرجى زيارة الرابط انقر هنا

