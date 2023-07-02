بسبب كرة قدم .. صعقة كهربائية تصيب طفل اردني وتضعه بحالة حرجة -صورة

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

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يرقد الطفل ايهم خلدون العجارمة البالغ من العمر 13 عامًا على سرير الشفاء في المدينة الطبية، بعد تعرضه لصعقة كهربائية أثناء لعبه كرة القدم برفقة أصدقائه في منطقة ناعور .



وبالتفاصيل قال والد الطفل لـ "الوكيل الإخباري" ان ايهم كان يلعب كرة القدم مع رفاقه يوم الـثلاثاء 20 حزيران الماضي ، ووقعت الحادثة حيث كان هناك محول كهربائي ذو ضغط عالي بالقرب من الملعب .



واضاف الوالد انه بينما كانوا يلعبون بحماس، ركل احد اصدقائه الكرة ودخلت بطريقة ما إلى داخل المحول.



وتابع ، ان ايهم حاول استعادة الكرة واندلعت صعقة كهربائية ألقت به بعيداً عن المحول، حيث تعرض لاصابات خطيرة في يده اليسرى قد تستدعي بترها، كما أصيب بجروح خطيرة في أماكن أخرى من جسده.



وطالب والد الطفل الجهات المعينة بتشديد الرقابة على محولات الكهرباء ووضعها بعيداً عن اماكن لعب الاطفال ، والدعاء لطفله بالشفاء العاجل .



