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الثلاثاء، 04-07-2023 01:25 م

بعد نشر "الوكيل" .. الكهرباء الأردنية توضح حول محول كهربائي تسبب باصابة الطفل أيهم

Laila (4)


الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

 

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بعد تعرض الطفل ايهم خلدون العجارمة 13 عاماً لصعقة كهربائية من محول كهربائي اثناء لعبه كرة القدم مع رفاقة بملعب احدى المدارس بمنطقة ناعور بقضية وصلت الوكيل الاخباري   .

تابع مساعد رئيس قسم الشوون القانونية بشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة محمود العواد الحادثة وقام بارسال فريق فني أمس للكشف على المحول والتأكد من اتخاذ تدابير السلامة العامة . 

وقال العواد لـ " الوكيل الإخباري "بعد الكشف الفني من مختصين تبين أن سور المحول الموجود بمنطقة الحسبان -ناعور محاذياً لسور المدرسة وان نوعه هوائي مرفق بلوحة تحكم ارضية محاطة بتدابير السلامة والتي تتمثل بخزنة وقفل محكم الاغلاق وسور من جميع الجهات بارتفاع لا يقل عن 3 متر مع وجود فتحة تهوية اجبارية في المحولات الهوائية .

ووعد العواد بمتابعة القضية واتخاذ ما أمكن من اجراءات احترازية اضافية والتي تضمن سلامة الطلاب والاطفال مؤكداً على حرص شركة الكهرباء الاردنية بمتابعة القضايا التي تضمن سلامة المواطنين .

وطالب بعدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الخاص بشركة الكهرباء 116 بحال الحاجة لتقديم اي نوع من المساعدة كفقدان اي غرض في منطقة المحولات او تقديم ملاحظات عن اعمدة الكهرباء والمحولات موكداً ان الشركة تقوم بمتابعة مختلف القضايا  التي تصلها والتي من شأنها ضمان سلامة المواطنين .

بدوره ، يضع موقع الوكيل الاخباري الملاحظة أمام ادارة المدرسة للتنبيه على الطلبة بضرورة تجنب الاقتراب من منطقة المحول للحرص على سلامتهم .

وكان قد تعرض الطفل ايهم خلدون العجارمة 13 عاماً لصعقة كهربائية أثناء لعبة كرة القدم بملعب احدى المدارس الذي يقع سورها محاذياً لسور محول كهربائي ويرقد الآن على سرير الشفاء في المدينة  الطبية وفقاُ لما نشر الوكيل سابقاً : انقر هنا

 

 


 

 

 



 




 

 


 

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