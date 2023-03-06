الإثنين 06-03-2023
الوكيل الاخباري

الشمالي: اتفاق بين الحكومات ومجلس النواب على عدم إنشاء هيئات مستقلة جديدة

​البلقاء التطبيقية تحدد دوام الطلبة في رمضان

شكاوى من ارتفاع أسعار أصناف من الألبان 25 قرشاً.. والصناعة والتجارة: عرض وطلب

قباعة: جهة واحدة ستكون مسؤولة عن البيان الجمركي في المنافذ الحدوديَّة

جمعية التمور الأردنية: لا نستورد تمر المجهول والمتوفر بالأسواق أردني المنشأ

بعد أيام.. الأردنيون يستعدون لاستقبال سعد الخبايا

عفو رئاسي عن 30 مصريا

الحموري: 150 مليون دينار ديون مترتبة على ليبيا لصالح المستشفيات الخاصة

البنك المركزي يُعمم على البنوك بشأن شركة كريف والشيكات المرتجعة

اعلان للطلبة المرشحين ضمن قوائم المقاعد الشاغرة في البلقاء التطبيقية

الإثنين، 06-03-2023 10:45 ص

بعد أيام.. الأردنيون يستعدون لاستقبال سعد الخبايا

277001329_10159800957647378_5251066980646335325_n


الوكيل الإخباري - يستعد الأردنيون لاستقبال الجزء الأخير من السعودات هو "سعد الخبايا" الذي يستمر من 10 - 22 آذار. 

وسعد الخبايا هي الفترة الرابعة والأخيرة من خمسينية الشتاء، حيث يمثل سعد الخبايا بداية الاعتدال الربيعي.

اضافة اعلان


وارتبطت خمسينية الشتاء في الموروث الشعبي الممتد منذ مئات السنين وفي العديد من الدول بقصة السعودات الأربع، التي تبدأ بسعد الذابح والذي تتصف أيامه بالبرد الشديد، يعقبه "سعد بلع" أو "سعد ابلع" ، يتبعه سعد السعود ، وتنتهي السعودات بسعد الخبايا.


وبدأت قصة السعودات، وفقا للموروث الشعبي، عندما قرر شاب اسمه "سعد" السفر في أحد أيام شهر شباط الدافئة، متجاهلا نصائح والده بضرورة أن يحمل معه ما يدفئ به نفسه من البرد، وما يكفيه من طعام. قصة سعد الذابح.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1678092964467

إعلان نتائج المسابقة الوطنية الـ18 للروبوت

2e9e8a8f-a4bd-4733-b653-750719a703e8

شكاوى من ارتفاع أسعار أصناف من الألبان 25 قرشاً.. والصناعة والتجارة: عرض وطلب

0L5A0226

قباعة: جهة واحدة ستكون مسؤولة عن البيان الجمركي في المنافذ الحدوديَّة

التمر المجهول 44

جمعية التمور الأردنية: لا نستورد تمر المجهول والمتوفر بالأسواق أردني المنشأ

390709_1_1601537923

الحموري: 150 مليون دينار ديون مترتبة على ليبيا لصالح المستشفيات الخاصة

البنك المركزي (5)

البنك المركزي يُعمم على البنوك بشأن شركة كريف والشيكات المرتجعة

أخبار متعلقة
2122876-432203593

تراجع الطلب على الغاز في أوروبا 20 % خلال الشتاء الحالي

الأمن العام

مديرية الأمن العام توجه نصائح للمواطنين - صورة

main_image635e90b06f1e1

الدفاع المدني يجدد التحذير من التعامل الخاطئ مع وسائل التدفئة

12023319412501936524

حماية المستهلك تدعو الأردنيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في الشتاء

1

الطاقة تؤكد: عدم الاستخدام الأمثل لأجهزة التدفئة سبب ارتفاع فواتير الكهرباء

1120225103553218479966

3 وفيات و245 اصابة بحوادث سببها المدافئ منذ بداية الشتاء في المملكة