بعد أيام.. الأردنيون يستعدون لاستقبال سعد الخبايا

الوكيل الإخباري - يستعد الأردنيون لاستقبال الجزء الأخير من السعودات هو "سعد الخبايا" الذي يستمر من 10 - 22 آذار.



وسعد الخبايا هي الفترة الرابعة والأخيرة من خمسينية الشتاء، حيث يمثل سعد الخبايا بداية الاعتدال الربيعي.

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وارتبطت خمسينية الشتاء في الموروث الشعبي الممتد منذ مئات السنين وفي العديد من الدول بقصة السعودات الأربع، التي تبدأ بسعد الذابح والذي تتصف أيامه بالبرد الشديد، يعقبه "سعد بلع" أو "سعد ابلع" ، يتبعه سعد السعود ، وتنتهي السعودات بسعد الخبايا.



وبدأت قصة السعودات، وفقا للموروث الشعبي، عندما قرر شاب اسمه "سعد" السفر في أحد أيام شهر شباط الدافئة، متجاهلا نصائح والده بضرورة أن يحمل معه ما يدفئ به نفسه من البرد، وما يكفيه من طعام. قصة سعد الذابح.