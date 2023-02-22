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الأربعاء، 22-02-2023 11:33 ص

تراجع الطلب على الغاز في أوروبا 20 % خلال الشتاء الحالي

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الوكيل الإخباري - خفض الاتحاد الأوروبي الطلب على الغاز الطبيعي خلال الشتاء الحالي بمقدار الخمس تقريبا، متجاوزا الهدف الطوعي لخفض الطلب وكان بنسبة 15 % للمساعدة في ضمان استقرار الإمدادات موسم التدفئة مع تراجع الإمدادات من الغاز الطبيعي الروسي.

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وبحسب بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، تراجع استهلاك الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة أغسطس إلى يناير الماضيين بنسبة 19 %  عن متوسط الاستهلاك خلال تلك الفترة من السنوات الخمس السابقة.

وسجلت فنلندا أكبر تراجع في استهلاك الغاز خلال فصل الشتاء وبلغت نسبة التراجع نحو النصف، في حين زاد الطلب في مالطا وسلوفاكيا فقط.

 




 

 


 

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