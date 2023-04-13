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الخميس، 13-04-2023 10:18 ص

بعد إزالة العوائق.. الأشغال تعيد فتح طريق العطارات

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتنسيق مع مديرية الأمن العام، إعادة فتح طريق العطارات مكب النفايات الخطرة، وتحديدا بعد جسر سواقة، أمام حركة المركبات بالكامل، بعد إغلاق جزء منه لفترة محدودة إثر تدهور مركبة شحن.

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وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إنها أعادت فتح الطريق بعد إزالة العوائق الناتجة عن الحادث من قبل كوادرها في مكتب أشغال الجيزة.


وأكدت الوزارة جاهزيتها للتعامل مع عوائق على الطرق ضمن الاختصاص على مدار الساعة، مشيدة بجهود الشركاء في مديرية الأمن العام على تعاونهم الدائم والمستمر معها، ما يسهم في ضمان ديمومة الخدمة المقدمة للمواطنين.

 




 

 


 

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