مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

الوكيل الإخباري

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- دعت مديرية الأمن العام إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم في ظل توقع تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي يوم غدا السبت وذلك باتباع النصائح والإرشادات التالية:1- توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات التي تشهد انزلاقات بسبب الهطولات المطرية أو تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادي .2- الإبتعاد عن مناطق تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الجنوبية من المملكة بما فيها العقبة ، وعدم المجازفة بعبورها في أي حال من الأحوال سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام.3- الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل بين الحين والآخر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم.4- عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.