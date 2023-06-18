بعد انتشار الفيديو … والد الطفلة الذي رقص مع ابنته على مسرح الروضة يروي التفاصيل - فيديو

الوكيل الإخباري - عبر الرقيب أحمد غليلات من مرتبات الأمن العام (إدارة حماية الأسرة والأحداث) عن سعادته، لما قام به بعد أن صعد على مسرح الروضة لمشاركته طفلته ارياف في رقصة حفل التخرج لطلبة الروضة بعد أن غاب من كان يفترض أن يشاركها من زميلاتها.

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وقال الرقيب غليلات، عبر إذاعة الأمن العام، أنه استدرك غياب شريك طفلته (فقرة الرقص) أثناء حفل التخرج ليبادر وبشكل فوري وعفوي وقام بدور شريك طفلته على مسرح الروضة.



وأضاف أن ما يميز مرتبات الأمن العام سرعة البديهة والحس الأمني العالي المقرون بالحس العاطفي الأبوي وأن ما قام به تطبيق عملي وفعلي لصميم عمله.



ونوه إلى أنه تدارك الموقف حتى لا تشعر ابنته بالوحدة حالها كحال أي طفله من الأسر الأردنية التي تطرق أبواب الأمن العام طلبا للأمان والطمأنينة.