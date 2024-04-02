بعد تخفيض الديزل.. رفع أسعار الطحين المدعوم الموحد 1.4 دينار للطن

الوكيل الإخباري - رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سعر بيع طن الطحين الموحد بمقدار 1.4 دينار الشهر الحالي عن تسعيرة الشهر الماضي، دون أي تغيير أو تأثير على سعر الخبز، وذلك بعد قرار تخفيض أثمان الديزل.

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وبحسب قائمة الأسعار الجديدة، بلغ سعر طن الطحين الموحد ضمن تسعيرة الشهر الحالي 166.2 دينار للطن، ليسجل بذلك زيادة نسبتها 1% مقارنة مع الشهر الماضي.



ويشمل القرار رفع أسعار الطحين الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة، على أن تتم إعادة النظر بالقرار نهاية الشهر الحالي.



ويأتي قرار رفع أسعار الطحين الموحد في ظل إعادة النظر في معادلة كلف إنتاج الخبز بداية كل شهر وعلى ضوء تغير أسعارها خاصة فيما يتعلق بمادة الديزل التي تشكل قرابة 0 % من كلف الإنتاج بصورة مباشرة وغير مباشرة.