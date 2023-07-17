الإثنين 17-07-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 17-07-2023 10:28 ص

بعد تعميم رئيس الوزراء قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عمم أمين عمّان يوسف الشواربة، على جميع نواب مدير المدينة والمدراء التنفيذيين ومدراء الوحدات الإدارية ضرورة المتابعة الحثيثة وضمان التزام الموظفين بكافة المستويات الوظيفية بتقديم الخدمات للمواطنين وفق أعلى درجات المهنية والمسؤولية والكفاءة واحترام حقوق المواطنين حسب القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة بذلك.

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ودعا إلى الالتزام وإظهار الصورة المشرفة لأمانة عمّان، حيث إنّ تقارير المتسوق الخفي التي ستصدر ستكون خاضعة للمتابعة والمساءلة من الأمين العام، إضافة إلى متابعة من قبل مجلس الوزراء ورئيس الوزراء.

رئيس الوزراء بشر الخصاونة، كان قد عمم ببدء زيارات غير معلنة لمراكز تقديم الخدمات الحكومية .

وتضمن التعميم ذاته الإيعاز لموظفي الدوائر والمؤسسات تقديم الخدمات وفق أعلى درجات المهنية والمسؤولية والالتزام بالمهام والواجبات والدوام الرسمي ونشر عناوين الاتصال الخاصة بالمراكز على الموقع الإلكتروني.

 

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