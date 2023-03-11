بعد عام على وفاة شقيقه.. تفاصيل مُحزنة لوفاة شاب في عجلون

الوكيل الإخباري- توفي الشاب نورس أحمد النجادات 27 عاما مساء الخميس بعد عام على وفاة شقيقه عبيدة أثر ازمة صحية في حلاوة عجلون.

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وروى مقربون لـ "الوكيل الإخباري " تفاصيل مُحزنة لوفاة نورس وشقيقه حيث كانت تربطهما ببعضهما الاخوة والصداقة ويواظبان على العلاج من مرض التلاسيميا الذي لازمهما منذ الولادة ولكن شاء القدر ان ينتقل عبيدة إلى جوار ربه في الثالث عشر من شباط من العام الماضي اثر مضاعفات صحية، ما أشعر نورس بالوحدة وأصبح يهمل علاجه إضافة إلى أصابته بالسرطان وتضاعف المرض لديه لتوافيه المنية مساء الخميس الماضي.



وكان آخر ما نشر نورس عبر حسابه الخاص في فيسبوك "كلمات مؤثرة ناعيا بها شقيقه في ذكرى وفاته.





وتم دفن نورس والصلاة عليه أمس الجمعة وإقامة بيت عزاء له في مسقط رأسه بمنطقة حلاوة بمحافظة عجلون .