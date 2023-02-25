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السبت، 25-02-2023 12:30 م

3 وفيات إثر حوادث سير خلال الـ48 ساعة الماضية

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الوكيل الإخباري- قالت إدارة السير في مديرية الأمن العام إنها سجلت عدة حوادث خلال 48 الساعة الماضية نتج عنها وفاة 3 أشخاص.اضافة اعلان


ووفق النقيب كفاح الهزايمة من إدارة السير، فإنه قد جرى تسجيل حادث يوم الخميس الماضي، بالقرب من طريق المطار اختصاص مركز أمن المقابلين وتحديدا في المنطقة المقابلة لمدارس العالمية نتج عنه حالة وفاة.

وأضاف الهزايمة أنه جرى تسجيل حادثين أيضا يوم أمس الجمعة أحدهما في محافظة إربد – طريق بشرى أدى إلى وقوع وفاة، والآخر في محافظة البلقاء بعد تدهور مركبة بسبب السرعة الزائدة وعدم إعطاء الأولوية أدى إلى تسجيل وفاة.

 




 

 


 

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