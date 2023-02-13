تفاصيل وفاة موظف في شركة الكهرباء أثناء عمله الرسمي

الوكيل الإخباري - توفي موظف شركة كهرباء الزرقاء عرفات الرفاعي 56 عاماً اثر انفجار محول كهربائي أثناء قيامه بعمله الرسمي في منطقة حي الرشيد في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء.

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وقال شقيقه لـ "الوكيل الإخباري" ان عرفات يعمل في قسم الصيانة بشركة الكهرباء الأردنية منذ 35 عاماً ومتزوج ولديه ٥ اولاد وبنت واحدة.



وروى شقيقه تفاصيل مؤلمة للحادثة قائلاً ، ان عرفات كان برفقة ٤ من زملائه و أثناء قيامهم بعمل الصيانة لإحدى المحولات في منطقة حي الرشيد في لواء الرصيفة حدث انفجار غير متوقع وكان عرفات الأكثر تعرضا للحادث إذ نقل إلى مستشفى الجامعة الأردنية بحروق شديدة في كل انحاء جسده وتوفي على اثرها .



وتابع شقيقه ان زملائه الأربعة نقلوا الى المستشفى اثر إصاباتهم التي وصفها بالحرجة لبعضهم.



وكان مصدر أمني صرح أمس أن إحدى الفرق التابعة لشركة الكهرباء الاردنية تعرضت لحادث كهربائي أثناء تأدية الواجب داخل إحدى محطات التحويل في منطقة حي الرشيد مما أدى الى اصابة خمسة من العاملين.



الناطق باسم شركة الكهرباء الأردنية، محمد المحارمة، قال ان الشركة شكلت لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات انفجار محول كهرباء واحتراقه، ما أدى إلى وفاة عامل وإصابة 4 أخرين.



وأضاف المحارمة في تصريحات متلفزة، أن جميع الفنيين مشمولين بالضمان الاجتماعي، ويتم معالجتهم حاليا على حساب شركة الكهرباء الأردنية.

بدوره قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء فخري العجارمة إنّ النقابة ستتابع مجريات الحادثة، والحالة الصحية لباقي المصابين، فور الانتهاء من إجراءات الدفن.