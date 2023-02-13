الإثنين 13-02-2023
الوكيل الاخباري

مساعدات عربية ودولية إضافية تصل إلى سوريا

الصناعة والتجارة: 288 شكوى حول خدمات ما بعد البيع و83 على الإعلانات المضللة

الفيدرالي وأسعار الفائدة من جديد.. 3 سيناريوهات تخلق جدلاً في الأسواق حول آفاق الاقتصاد

الأرصاد: حالة عدم استقرار جوي غداً وموجة الصقيع تنتهي السبت القادم

نواب يطالبون بدعم منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين

اصابتان بحادث سير في إربد

الطفل عمر عفادلة خرج ولم يعد ومناشدات بالبحث عنه

الأردن يدين قرارات إسرائيل الهادفة إلى بناء وحدات استيطانية في فلسطين

الخصاونة يعتذر للنائب العشوش

الدفاع المدني يجدد التحذير من التعامل الخاطئ مع وسائل التدفئة

الإثنين، 13-02-2023 01:09 م

تفاصيل وفاة موظف في شركة الكهرباء أثناء عمله الرسمي

1 (10)


الوكيل الإخباري - توفي موظف شركة كهرباء الزرقاء عرفات الرفاعي 56 عاماً  اثر انفجار محول كهربائي أثناء قيامه بعمله الرسمي في منطقة حي الرشيد في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء.

اضافة اعلان


وقال شقيقه لـ "الوكيل الإخباري" ان عرفات  يعمل في قسم الصيانة بشركة الكهرباء الأردنية منذ 35 عاماً ومتزوج ولديه ٥ اولاد وبنت واحدة.


وروى شقيقه تفاصيل مؤلمة للحادثة قائلاً ، ان عرفات كان برفقة ٤ من زملائه و أثناء قيامهم بعمل الصيانة لإحدى المحولات  في منطقة حي الرشيد في لواء الرصيفة حدث انفجار غير متوقع وكان عرفات الأكثر تعرضا للحادث إذ نقل إلى مستشفى الجامعة الأردنية بحروق شديدة في كل انحاء جسده  وتوفي على اثرها . 


وتابع  شقيقه ان زملائه الأربعة نقلوا الى  المستشفى اثر إصاباتهم التي وصفها بالحرجة لبعضهم.


وكان مصدر أمني صرح أمس أن إحدى الفرق التابعة لشركة الكهرباء الاردنية تعرضت لحادث كهربائي أثناء تأدية الواجب داخل إحدى محطات التحويل في منطقة حي الرشيد مما أدى الى اصابة خمسة من العاملين.


الناطق باسم شركة الكهرباء الأردنية، محمد المحارمة، قال ان الشركة شكلت لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات انفجار محول كهرباء واحتراقه، ما أدى إلى وفاة عامل وإصابة 4 أخرين.


وأضاف المحارمة في تصريحات متلفزة، أن جميع الفنيين مشمولين بالضمان الاجتماعي، ويتم معالجتهم حاليا على حساب شركة الكهرباء الأردنية.
بدوره قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء فخري العجارمة إنّ النقابة ستتابع مجريات الحادثة، والحالة الصحية لباقي المصابين، فور الانتهاء من إجراءات الدفن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202129151554257517526

الصناعة والتجارة: 288 شكوى حول خدمات ما بعد البيع و83 على الإعلانات المضللة

4202216133218971305787

اصابتان بحادث سير في إربد

د

الأردن يدين قرارات إسرائيل الهادفة إلى بناء وحدات استيطانية في فلسطين

0L5A0349

الخصاونة يعتذر للنائب العشوش

main_image635e90b06f1e1

الدفاع المدني يجدد التحذير من التعامل الخاطئ مع وسائل التدفئة

السجن-والاعتقال

تغليظ عقوبة 6 من أصحاب السَّوابق حتى 4 سنوات ونصف

أخبار متعلقة
1202317182048963657860

وفاة 4 أطباء أردنيين - صورة

6 (3)

وفاة طالب الطب الاردني ابو حجير في مصر

2 (8)

وفاة أردني بقطر اثر نوبة قلبية

الدفاع المدني 4

وفاة مواطن وإصابة شقيقته اختناقا بغازات المدفأة بإربد

eeee

تمديد إعفاءات شركة الكهرباء الأردنية من الضريبة