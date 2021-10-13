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الأربعاء، 13-10-2021 04:34 م

بعد وثيقة الجلوة.. عودة 50 شخصا إلى حي نزال

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الوكيل الاخباري– أعلنت محافظة العاصمة عن عودة 8 عائلات مكونة من 50 شخصا الى منطقة حي نزال وذلك بعد جلوتهم عشائريا الى خارج لواء القصبة قبل حوالي 10 شهور على اثر قضية قتل راح ضحيتها احد ابناء عشيرة العورتاني .

وبهذه القضية يرتفع عدد الاسر التي تم اعادتها الى 39 أسرة حتى تاريخه تضم 196 فردا ويجري العمل حالياً النظر في 12 قضية وصلت الى مراحل متقدمة تجاه انهاء معاناة العائلات التي ترتب عليها جلوة عشائرية .

وفي بيان صدر عن محافظة العاصمة جاء فيه؛ أن عودة العائلات تمت بعد لقاء بذوي الجاني من قبل المحافظ ومساعده للشؤون العشائرية ، والتباحث في حيثيات القضية وتبعاتها واثار الجلوة السلبية المترتبة على الاشخاص الجالين بالتوافق على الضوابط الواردة في وثيقة ضبط الجلوة العشائرية الصادرة عن وزارة الداخلية.

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