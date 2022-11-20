بلاغ الموازنة: لا مكافآت اضافية للموظفين في 2023

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف بلاغ الموازنة للعام 2023 في بند النفقات الجارية، عدم رصد أي مخصصات للمكافآت ضمن النفقات الرأسمالية، والاقتصار على رصد هذه المخصصات ضمن مجموعة تعويضات العاملين في النفقات الجارية.



وبيّن البلاغ، وفقاً لرصد "الوكيل الإخباري" عدم طلب رصد أي مخصصات إضافية غير مُبررة للمكافآت وعلاوة النقل وبدل التنقلات والعلاوات الأخرى، وتقديم جداول تتضمن أسماء الموظفين الذين يتقاضون هذه المكافآت والعلاوات ووظائفهم، ومقدار تلك العلاوة أو البدل لكل منهم، ومبررات منح هذه المكافآت والعلاوات، وفقاً للانظمة سارية المفعول.

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وبيّن أنه تُقدر المُخصصات في الوظائف المشغولة وفقاً للراتب والعلاوات الفعلية الواردة حسب كشف الرواتب والزيادة السنوية الطبيعية لهذه الرواتب.

