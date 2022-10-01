بلاغ مرتقب بشأن العطلة الرسمية وتعميم على جميع المؤسسات الحكومية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مصدر مطلع ان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة سيُصدر بلاغاً رسمياً ، الاسبوع القادم ، يقضي بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة وجميع المؤسسات أعمالها، في مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف والتي تصادف يوم السبت الموافق 8 تشرين أول المقبل.



ووفق المصدر لموقع الوكيل الاخباري انه إحياءً لهذه الذكرى العطرة رئيس الوزراء سيعمم الرئيس على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة الإسهام في إبراز هذه المناسبة الجليلة وإظهارها بما يليق بها.

اضافة اعلان