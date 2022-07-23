السبت 23-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إربد: حوارية تؤكد أهمية البحث العلمي لتحقيق الأمن الغذائي

المعونة الوطنية يكشف آلية توزيع دعم المحروقات للأسر المنتفعة

إشهار منتدى صيدلانيات الأردن

الكوفحي : تمكين المرأة والشباب من أولويات بلدية إربد

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في عجلون غداً

الملك : الأردن لن يكون أبداً إلا مع حلف الأمة وقضاياها

يوم تثقيفي لمرضى السرطان في إربد

ولي العهد عن خروج منتخب السلة : الخير بالجايات

ديوان الخدمة يكشف عن وظائف في القطاع الحكومي

حادث سير داخل نفق دوار الداخلية يتسبب بأزمة مرورية

السبت، 23-07-2022 06:20 م

بلدات بني كنانة تعاني من نقص المياه

w


الوكيل الاخباري - انعكس تعطل بئر مياه حريما بلواء بني كنانة شمالي إربد منذ بداية الشهر الحالي على زيادة نقص كميات المياه الواردة إلى منازل المواطنين في العديد من قرى وبلدات اللواء، في الوقت الذي دعا فيه مواطنون إلى إيجاد حلول جذرية تضمن كفاية احتياجاتهم من المياه خلال فصل الصيف.

وقال مواطنون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن العديد من قرى وبلدات اللواء يشكو سكانها منذ بداية فصل الصيف من نقص كميات المياه أو انقطاعها بالكامل خلال أدوار التوزيع، مشيرين إلى تركز تلك المشكلة في بلدات: كفر جايز، وخرجا، وحريما، وحاتم، وبلوقس، والسيلة، والخيرية، وابدر، وسما الروسان.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

إربد: حوارية تؤكد أهمية البحث العلمي لتحقيق الأمن الغذائي

6202218115939888747865

المعونة الوطنية يكشف آلية توزيع دعم المحروقات للأسر المنتفعة

1

إشهار منتدى صيدلانيات الأردن

720223115032143514980

الكوفحي : تمكين المرأة والشباب من أولويات بلدية إربد

6202227122532433730240

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في عجلون غداً

7202221164149484752661

الملك : الأردن لن يكون أبداً إلا مع حلف الأمة وقضاياها

أخبار متعلقة
الدفاع المدني 4

الامن العام : وفاة شخص في بئر ماء بمنزله

620222319130647460871

الامن العام : وفاة فتاة سقطت في بئر داخل منزلها

62022291814351791105

رئيس بلدية دير أبي سعيد: تصريف مياه الأمطار على رأس أولويات البلدية