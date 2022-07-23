بلدات بني كنانة تعاني من نقص المياه

الوكيل الاخباري - انعكس تعطل بئر مياه حريما بلواء بني كنانة شمالي إربد منذ بداية الشهر الحالي على زيادة نقص كميات المياه الواردة إلى منازل المواطنين في العديد من قرى وبلدات اللواء، في الوقت الذي دعا فيه مواطنون إلى إيجاد حلول جذرية تضمن كفاية احتياجاتهم من المياه خلال فصل الصيف.



وقال مواطنون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن العديد من قرى وبلدات اللواء يشكو سكانها منذ بداية فصل الصيف من نقص كميات المياه أو انقطاعها بالكامل خلال أدوار التوزيع، مشيرين إلى تركز تلك المشكلة في بلدات: كفر جايز، وخرجا، وحريما، وحاتم، وبلوقس، والسيلة، والخيرية، وابدر، وسما الروسان.

اضافة اعلان