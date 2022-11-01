بلدية إربد تباشر استبدال وحدات الإنارة بموفرة للطاقة

الوكيل الاخباري - باشرت بلدية إربد الكبرى بتركيب ستة آلاف وحدة إنارة موفرة للطاقة (LED) في جميع مناطقها بهدف تخفيض كلفة فاتورة الإنارة التي تتحملها سنويا.



وبين رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي أن الوفر من هذا المشروع يقدر بحوالي مليوني دينار سنوياً بعد أن بلغت فاتورة الإنارة في الأعوام السابقة حوالي اربعة ملايين دينار، ومن شأن استبدال وحدات الإنارة الحالية توفير ما لا يقل عن 50 بالمئة من الفاتورة.

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