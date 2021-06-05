بلدية إربد تعلن عن طريقة الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة

الوكيل الإخباري - دعا رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى الدكتور قبلان الشريف، القطاع التجاري داخل حدود البلدية، إلى المبادرة بترخيص محالهم قبل استنفاذ مهلة الإعفاءات الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء البالغة 20 بالمئة.

اضافة اعلان



وقال الشريف، اليوم السبت، إن البلدية ستتخذ الإجراءات المخولة لها بعد عودة القطاعات للعمل بحق المحال التجارية، والمنشآت غير المرخصة.



وبين الشريف أنه يوجد نحو 3 آلاف محل تجاري في إربد غير مرخصة منذ ثلاث سنوات، موضحا أن مجموع المحال غير المرخصة حتى اليوم يصل إلى نحو ثمانية آلاف محل ومنشأة تجارية من أصل 15 ألفا.



وأشار الشريف إلى أن عدم ترخيص هذه المحال يُضّيع على البلدية رافدا ماليا أساسيا يعينها على استدامة تقديم الخدمات الفضلى لجميع المواطنين ورفع سويتها، وإسناد المشاريع الحيوية التنموية والاستثمارية الموضوعة على أجندتها إضافة إلى تغطية رواتب الموظفين التي تستهلك أكثر من نصف موازنة البلدية.

