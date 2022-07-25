بلدية الجيزة تبحث مع الجمعيات الخيرية والتعاونية الفرص الاستثمارية

الوكيل الإخباري - نظمت بلدية الجيزة، اجتماعا اليوم الاثنين مع رؤساء الجمعيات الخيرية والتعاونية في لواء الجيزة للتحاور بشأن فرص الاستثمار واستغلال الموارد المخصصة لبعض الصناديق الإقراضية والتمويلية بهدف توفير الدعم للجمعيات والهيئات المحلية.

اضافة اعلان



وقال رئيس البلدية قدر الفايز إن اللقاء استعرض أبرز المعيقات والتحديات التي تواجه الجمعيات والأفراد، وبحث الحصول على مشاريع تسهم في إحداث التنمية المستدامة وحل مشكلتي الفقر والبطالة.



وأضاف أن الاجتماع تطرق كذلك إلى واقع البلدية وسبل تطوير تواصلها مع الجمعيات وبناء قاعدة بيانات بين البلدية والجمعيات ودليل احتياجاتها، وتقديم اقتراحات وملاحظات من فاعليات المجتمع المحلي.



وأكد أن أبواب البلدية ستكون مفتوحة دائما لجميع الفرق التطوعية والمبادرات الشبابية والمجتمع المحلي للمشاركة بالأعمال التي تخدم المجتمع المحلي، وتحقيق التشاركية بين البلدية والمجتمع المحلي وتفعيل دور الشباب.