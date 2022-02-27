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الأحد، 27-02-2022 08:15 م

بلدية الرصيفة تعيد تأهيل حديقة الملك عبدالله الثاني

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الوكيل الاخباري - باشرت كوادر قسم الصيانة في بلدية الرصيفة وبالتعاون مع منظمة افاسي الايطالية أعمال صيانة واعادة تأهيل حديقة الملك عبدالله الثاني في منطقة القادسية/الجبل الشمالي والتي تعتبر متنفسا للعائلات القاطنة في المنطقة.

وقال رئيس لجنة البلدية محي الدين العدوان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن الحديقة والتي تبلغ مساحتها حوالي 40 دونما تم انشاؤها من قبل البلدية قبل عدة سنوات ولكن وبسبب سوء الاستخدام من قبل بعض مرتاديها ووجود اعتداءات على مرافقها اصبحت غير صالحة للاستخدام وعليه تم التنسيق وبالتعاون مع منظمة افاسي الايطالية لإعادة تأهيلها وصيانتها من خلال مشاركة 40 متطوعا من العاملين بالمنظمة حيث سيتم تنظيف مرافقها ومعالجة الاعتداءات وتصويب أوضاعها بزراعة الأشجار ووضع مقاعد للجلوس والعاب للأطفال لتعود لاستقبال المتنزهين .

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