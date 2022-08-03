بلدية الزرقاء تنفذ حملة لإزالة البسطات والاعتداءات على الشوارع

الوكيل الإخباري - باشرت كوادر دائرة رقابة الأسواق في بلدية الزرقاء اليوم الأربعاء، بتنفيذ حملة واسعة لإزالة البسطات والاعتداءات على الشوارع في كافة مناطق البلدية.

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وقال رئيس البلدية المهندس عماد المومني، في بيان صحفي، إن الحملة بدأت من الوسط التجاري، وتحديداً من شارع الأمير شاكر، لإزالة البسطات وأي اعتداء على الشوارع والأرصفة، حيث تم البدء بإزالة الهياكل الحديدية والمظلات التي يستخدمها أصحاب البسطات بقصها من قبل الفنيين.



وبين المومني أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من ظاهرة البسطات، لتأمين أرصفة خالية من البسطات وممرات آمنة للمشاة، مؤكداً أن كوادر رقابة الأسواق ستقوم بمصادرة أي بسطة وتحرير مخالفات بحق أصحابها وتحويل المخالفين إلى الحاكم الإداري.