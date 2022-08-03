الأربعاء 03-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

النواب يقر معدل قانون ضريبة المبيعات

الأردنيون دفعوا فواتير بقيمة 896 مليون دينار الكترونياً خلال تموز الماضي

الأعلى للسكان: زواج الأطفال من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي

الكويت: الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

5 من أصل 9 أشخاص توفوا بكورونا الأسبوع الماضي غير مطعمين

الحكومة تسعى لـلوصول إلى 713 خدمة رقمية بنهاية 2023

الأمن ينشر فيديو لاحباط محاولة سرقة في عمان

هيئة الطيران: لا يوجد رحلات حالياً بين الأردن والصين

خبير نفطي يكشف ما نحتاج اليه لخفض أسعار المحروقات في الأردن

"5" رفعات على أسعار المحروقات منذ بداية 2022

الأربعاء، 03-08-2022 11:00 ص

بلدية الزرقاء تنفذ حملة لإزالة البسطات والاعتداءات على الشوارع

WhatsApp Image 2022-08-03 at 10.16.22 AM


الوكيل الإخباري - باشرت كوادر دائرة رقابة الأسواق في بلدية الزرقاء اليوم الأربعاء، بتنفيذ حملة واسعة لإزالة البسطات والاعتداءات على الشوارع في كافة مناطق البلدية.

اضافة اعلان


وقال رئيس البلدية المهندس عماد المومني، في بيان صحفي، إن الحملة بدأت من الوسط التجاري، وتحديداً من شارع الأمير شاكر، لإزالة البسطات وأي اعتداء على الشوارع والأرصفة، حيث تم البدء بإزالة الهياكل الحديدية والمظلات التي يستخدمها أصحاب البسطات بقصها من قبل الفنيين.


وبين المومني أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من ظاهرة البسطات، لتأمين أرصفة خالية من البسطات وممرات آمنة للمشاة، مؤكداً أن كوادر رقابة الأسواق ستقوم بمصادرة أي بسطة وتحرير مخالفات بحق أصحابها وتحويل المخالفين إلى الحاكم الإداري.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62ea4169947ef

الأعلى للسكان: زواج الأطفال من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي

كورونا-وفيات

5 من أصل 9 أشخاص توفوا بكورونا الأسبوع الماضي غير مطعمين

62ea2cfacc11d

الحكومة تسعى لـلوصول إلى 713 خدمة رقمية بنهاية 2023

بببببب

الأمن ينشر فيديو لاحباط محاولة سرقة في عمان

طيران 2

هيئة الطيران: لا يوجد رحلات حالياً بين الأردن والصين

main_image62c6a3e5f0d97

الزراعة: 1.6 مليون دينار مبالغ متوقعة من الحيازات الوهمية

أخبار متعلقة
2 (2)

قرار بوقف اقتطاعات مالية من رواتب موظفي بلدية الزرقاء

294975842_5472884812733786_3801996610765502811_n

رئيس بلدية الزرقاء يشدد على الارتقاء بمستوى الخدمات

WhatsApp Image 2022-07-13 at 1.23.18 PM

2350 طن نفايات ومخلفات أضاحي أزالتها بلدية الزرقاء خلال العيد

0L5A2219

كريشان: الوزارة ستساعد البلديات للاستفادة من مشروع الخلايا الشمسية

60fe52db977fc

بلدية الزرقاء تشدد على الالتزام بمواقع بيع الأضاحي

291423304_5241245815957055_7458504932835769023_n

الصحة تدعو المرضى للحصول على الأدوية الشهرية قبل عيد الأضحى