قرار بوقف اقتطاعات مالية من رواتب موظفي بلدية الزرقاء

الوكيل الإخباري - قرر رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني إيقاف كافة الاقتطاعات المالية من رواتب الموظفين لصالح الجمعيات التعاونية ومؤسسات الأقساط الربحية ووقف أي مصالح لها وفقا للانظمة والقوانين.

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وقال المومني إن قرار وقف التعامل مع الجمعيات التعاونية والمؤسسات الربحية جاء كونها أصبحت تشكل عبئا على الموظفين.



وبين أن عمل هذه المؤسسات يتداخل في شبهة المنفعة الشخصية من القائمين عليها وتعتبر أحد أنواع الاستثمار الوظيفي.



وأعلن المومني عن نشر قرارات المجلس البلدي على اللوحة الإلكترونية الخاصة بالبلدية والواقعة على ميدان الجيش، لافتا إلى تطبيق سياسة الشفافية لاطلاع المواطنين على أعمال البلدية وقراراتها.