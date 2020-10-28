بلدية السلط تبدأ بتسمية وترقيم الشوارع والمباني

الوكيل الإخباري- اعلنت بلدية السلط الكبرى عن بدء مشروع تسمية الشوارع وترقيم المباني بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وبدعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ضمن برنامج دعم اللامركزية والحكم المحلي.

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وقالت البلدية في بيان اليوم الأربعاء إن كوادر البلدية تقوم حاليا بوضع علامات في الشوارع المشمولة ضمن خطة المشروع لتركيب الأرقام على المباني ولوحات الأسماء خلال الأسابيع المقبلة. وأوضحت أن المشروع سيسهم في تحديد الأماكن والعناوين لإيصال المنتجات والخدمات الطبية وغيرها للسكان بسهولة ويسر من خلال وضع لوحات توضح اسم الشارع ورقم كل منزل، داعية المواطنين للتعاون والمحافظة على هذه اللوحات من العبث.



