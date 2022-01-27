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الخميس، 27-01-2022 12:13 م

بلدية السلط تواصل فتح الطرق الرئيسة

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الوكيل الإخباري - واصلت كوادر بلدية السلط الكبرى فتح الطرق الرئيسية ولا سيما المؤدية إلى مستشفى الحسين والدفاع المدني والمواقع الضرورية في مدينة السلط ومناطقها.

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وقال رئيس لجنة البلدية محمد البطاينة إن كوادر البلدية عملت بداية على فتح الطرق المؤدية إلى مستشفى الحسين ومديرية الدفاع المدني لإيصال الحالات الطارئة والمرضية، وسيستمر العمل على فتح بقية الطرق التي تراكمت فيها الثلوج حسب الأولوية.


وأضاف إن البلدية تقوم بمساعدة ومساندة المواطنين الذين حاصرتهم الثلوج من خلال سحب مركباتهم وإيصالهم إلى أماكن آمنة، داعيا المواطنين إلى عدم التحرك بالمركبات خلال تساقط الثلوج حفاظا على سلامتهم ولتسهيل عملية فتح الشوارع كافة.


 




 

 


 

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