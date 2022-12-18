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الأحد، 18-12-2022 06:18 م

بلدية الطفيلة الكبرى تبدأ بإجراءات إقامة مشروعات استثمارية وخدمية

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 الوكيل الاخباري - أكد رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات إن البلدية شرعت بإجراءات تنفيذ جملة مشروعات حيوية تستهدف تحسين الواقع البيئي والخدمي والتنظيمي للبلدية من أبرزها، إقامة مشروع محطة تحويلية تجميعية للنفايات الصلبة، ومحطة أخرى لصيانة آليات البلدية والدوائر الحكومية الخدمية.

وقال العدينات في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن البلدية بدأت بإجراءات إقامة مشروع بيئي يتعلق بتجميع النفايات وتحويلها من خلال إيجاد محطة مركزية قريبة من التجمعات السكانية والمناطق الإدارية الخمس التابعة للبلدية، تشتمل على معدات ومرافق لاستقبال ضاغطات النفايات، وتجميع النفايات الصلبة في هذه المحطة ومن ثم تفريغها عبر محاقين خاصةً في شاحنة تتسع لنحو 30 طنا ليصار إلى نقلها لمكب النفايات بحمولة واحدة.

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