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الإثنين، 13-03-2023 04:37 م

بلدية الطيبة تباشر بإنشاء قاعة متعددة الأغراض

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الوكيل الإخباري- باشرت بلدية الطيبة الجديدة، غربي إربد، تنفيذ عطاء إنشاء قاعة متعددة الأغراض بتكلفة 491 ألف دينار، كمنحة من وزارة الإدارة المحلية.

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وقال رئيس البلدية المحامي لؤي بني عمر، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن عطاء المشروع المقرر تنفيذه بغضون 9 أشهر، يشمل إنشاء قاعة متعددة الأغراض ومرافقها بمساحة ألف متر مربع على قطعة أرض تعود للبلدية.


وأشار إلى أهمية القاعة في خدمة أنشطة البلدية ومختلف الفعاليات الثقافية والاجتماعية وورش العمل للمجتمع المحلي.


من جهة أخرى، لفت بني عمر إلى أن البلدية شارفت على إنجاز مشروع تصريف مياه الأمطار، بتكلفة 89 ألف دينار، تضمن إنشاء قنوات تصريف وعبارات وجدر استنادية.


وأشار إلى عزم البلدية تنفيذ مشروع آخر لتصريف مياه الأمطار، حال توفير التمويل اللازم لمعالجة العديد من البؤر الساخنة التي تعاني من ارتفاع منسوب المياه في شوارعها خلال فصل الشتاء.

 




 

 


 

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