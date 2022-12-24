بلدية الظليل : مشروع الصرف الصحي يسهم بالتخلص من المياه العادمة

الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية الظليل المحامي نضال العوضات إن مشروع الصرف الصحي يعد من المشاريع ذات الأولوية لمساهمته في إيجاد الكثير من الحلول للمشاكل المتعلقة بالتخلص من المياه العادمة المنزلية والصناعية والحد من تلوث المياه الجوفية.



وأشار العوضات، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن منطقة الظليل تطورت خلال السنوات الأخيرة بشكل لافت في كل المجالات، لا سيما في المجال الصناعي، حيث ساهم هذا التطور الصناعي والعمراني في زيادة عدد السكان وزيادة الحركة الصناعية والتجارية في المنطقة.

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