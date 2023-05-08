بلدية المعراض: طرح عطاءات بقيمة 880 ألف دينار منها 150 ألف لصيانة مبنى البلدية

الوكيل الإخباري-

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طرحت بلدية المعراض في جرش، عطاءات بقيمة 880 الف دينار لتعبيد طرق داخل البلدية وصيانة مبنى البلدية وتأثيث قاعة منطقة الحدادة و القاعة الموجودة داخل مبنى البلدية وفق رئيس بلدية المعراض حسن المرازيق الأثنين.وقال المرازيق إن العطاءات التي تم طرحها توزعت كالاتي : صيانة وتعبيد طرق بقيمة 500 الف دينار وصيانة مبنى البلدية بقيمة 150 الف دينار وإنشاء بوابة ( مدخل ) للبلدية بقيمة 35 الف دينار وتعبيد شارع عيصرة بقيمة 150 الف ديناروأضاف المرازيق بأن البلدية طرحت أيضا عطاء تأثيث قاعة الحدادة بقيمة 15 الف دينار مبينا بأنه تم إحالة إعادة تأهيل وإنشاء جدار استنادي لمقبرة نحلةوبين المرازيق بأن البلدية ستباشر البلدية بتنفيذ العطاءات الشهر القادم وضمن الاولويات وأحتياجات المناطق .تضم بلدية المعراض 5 مناطق الكتة والحدادة وريمون وساكب ونحلة.