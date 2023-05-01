شباب جرش تختتم معسكرا للمهارات الكشفية

الوكيل الاخباري - اختتمت مديرية شباب محافظة جرش اليوم الاثنين في بيت شباب عجلون معسكرا حول المهارات الكشفية بمشاركة 45 شابا وشابة.

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وقال مدير شباب جرش حمزة العقيلي إن المعسكر يضم أنشطة متنوعة تتمحور حول أربعة أهداف رئيسة، وهي تدريب المشاركين على المهارات الكشفية، والتعايش مع الطبيعة، وتنمية سمات الشخصية الإيجابية من خلال تعويدهم على الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، وتنمية الحس الوطني.



وأكد أهمية غرس روح التطوع من خلال برامج هادفة تمارس بطريقة عملية وباستخدام أساليب العمل الجماعي، والتدريب على التقاليد والمراسم الخاصة بالحركة الكشفية، واكتشاف المواهب واختيار العناصر الجيدة.



وهدف المعسكر الذي استمر ثلاثة أيام إلى إكساب الشباب مهارات وأسس الحياة الكشفية.