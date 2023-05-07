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الأحد، 07-05-2023 05:54 م

حفل موسيقي للمايسترو الإيطالي موتي في تموز المقبل

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الثقافة، أنه سيقام حفل موسيقي للمايسترو الإيطالي قائد الاوركسترا ريكاردو موتي بمصاحبة أوركسترا الشروبيني في 9 تموز المقبل، على مسرح المدرج الجنوبي في مدينة جرش الأثرية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، تضم اوركسترا الشروبيني التي ستشارك في الحفل، والذي سيقام بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة والمنتدى الأردني الإيطالي، 200 موسيقي وجوقة، بالإضافة إلى مشاركة 9 موسيقيين أردنيين شباب سيشاركون مع المايسترو موتي في حفلات موسيقية بمدينتي رافينا وبومبي.

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